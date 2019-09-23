Вашингтон, 23 сентября, 2019, 03:02 — ИА Регнум. Сенатор от Республиканской партии США Митт Ромни высказался по поводу внезапно возникших подозрений о возможном оказании давления президентом США Дональдом Трампом на украинского коллегу Владимира Зеленского. Свое мнение сенатор опубликовал 22 сентября в сети Twitter.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Крайне тревожными» назвал Ромни сведения о возможном принуждении Зеленского к расследованию в отношении политического конкурента Трампа. Сенатор также призвал серьезно относится к касающимся этого вопроса фактам.

Напомним, в США допустили импичмент президента в случае, если будет доказан факт оказания давления на президента Украины с целью инициации расследования в отношении сына Джо Байдена — Хантера Байдена. Против публикации телефонного разговора лидеров двух стран, во время которого якобы оказывалось давление, выступил госсекретарь США Майк Помпео.