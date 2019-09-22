Тегеран, 23 сентября, 2019, 02:11 — ИА Регнум. Некоторым членам иранской делегации, направляющейся на 74-ю Генеральную Ассамблею ООН, США отказали в выдаче виз, а также наложили ряд ограничений на перемещение иранской делегации, сообщает 23 сентября иранское издание NourNews.

Флаг США

«Если Соединенные Штаты отказываются выдавать визы государствам — членам Организации Объединенных Наций, они нарушают правила ООН», — прокомментировал ситуацию иранский эксперт.

Сообщается также, что представители Ирана не должны покидать оговоренные заранее зоны во время своего визита в Нью-Йорк.

В Тегеране отдают отчет о мотивах Вашингтона, однако считают, что США неспособны изолировать Иран: «количество встреч, запрошенных лидерами ключевых стран мира, беспрецедентно».

Напомним, визит президента Ирана Хасана Рухани в Нью-Йорк с сопровождающими его первыми лицами запланирован на понедельник, 23 сентября.