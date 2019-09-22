Киев, 23 сентября, 2019, 01:36 — ИА Регнум. Депутат Киевсовета от партии «Солидарность» Георгий Ясинский лишился дорогих часов, воры незаметно сняли их с руки и скрылись в толпе, сообщает 22 сентября издание «Страна.UA».

Johnson Watch Часы Breguet Marine

Цена потери, по поводу которой пострадавший уже обратился в правоохранительные органы, составляет примерно $31 тысячу. За эти деньги в Киеве можно приобрести однокомнатную квартиру.

По факту кражи часов Breguet Marine в корпусе из 18-каратного розового золота возбуждено уголовное дело.