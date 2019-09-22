Пекин, 23 сентября, 2019, 01:30 — ИА Регнум. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) выделяет 1,09 млрд долларов на финансирование шести проектов в странах-участницах объединения АСЕАН, сообщает 22 сентябряСиньхуа со ссылкой на соответствующее заявление президента АБИИЦзинь Лицюня.

Miran Rijavec Доллары

Об этом было объявлено в ходе проходящей в Наньине, административном центре Гуанси-Чжунаского автономного района на юге страны, 16-й ярмарке Китай — АСЕАН, открытой накануне вице-премьером Госсовета КНР Хань Чжэном, одним из семи высших руководителей КНР, входящих в Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК. Цзинь Лицюнь выразил уверенность во взаимовыгодном характере партнерства Китая и АСЕАН, подчеркнув, что за последние четыре года АБИИ уже инвестировал в проекты в АСЕАН около 1 млрд долларов.

Напомним, что АБИИ со штаб-квартирой в Пекине создан в 2013 году по инициативе нынешнего китайского лидера Си Цзиньпина. Не являясь официальным конкурентом Азиатского банка развития, который находится под фактическим контролем Японии и США, АБИИ финансирует проекты в развивающихся странах, представляя собой важнейший инструмент развития. Основными акционерами выступают Китай, Индия и Россия, но важнейшие решения принимаются с согласия Пекина.