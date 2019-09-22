Лос-Анджелес, США, 23 сентября, 2019, 01:26 — ИА Регнум. Эти люди не понимают, что не имеют шансов заниматься политикой в Армении. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Лос-Анджелесе, комментируя послания экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна по случаю Дня независимости Армении.

Стоп-кадр трансляции azatutyun.am Никол Пашинян

«Они не могут заниматься политикой не потому, что я не хочу или кто-то ещё не хочет. Армянский народ не позволит, чтобы они занимались политической деятельностью».

Говоря о нынешней деятельности двух экс-президентов, Пашинян отметил, что они всё ещё обладают значительными финансовыми и экономическими средствами.

«Но я говорил — компромиссов не будет. Семья Сержа Саргсяна — была профессионально коррумпированной семьей. Они все должны вернуть награбленное. Одну часть уже вернули, другую часть тоже должны вернуть — всё, до последней копейки».

Говоря о Роберте Кочаряне, Пашинян задался вопросом, благодаря каким талантам тот стал миллионером.

«Пусть бы накопил миллионы до 1998 года. За счёт чего они так разбогатели, они что вундеркинды? Или сейчас почему не зарабатывают эти миллионы? Мы им мешаем? Мы мешаем, пусть зарабатывают за рубежом. Вернут всё, до последней копейки. Статус-кво должен вернуться к 1998 году. Они должны сейчас иметь столько, сколько имели до 1998 года».