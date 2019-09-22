Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2019, 01:15 — ИА Регнум. Снятие напряженности в конфликте между США и Ираном — одна из важнейших задач Генассамблеии ООН, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает 22 сентября агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Иран и США

По словам главы французского МИД, организация встречи президента США Дональда Трампа и его иранского коллеги Хасана Рухани «не является темой номер один».

«Приоритетная тема — можем ли мы возобновить путь деэскалации с разными участниками», — заявил Ле Дриан.

Напомним, отношения между Вашингтоном и Тегераном значительно обострились после атаки на саудовские НПЗ, ответственность за которые сразу же взяли на себя йеменские хуситы, однако США поспешили обвинить в причастности к атакам Иран.