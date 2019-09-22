Киев, 23 сентября, 2019, 01:05 — ИА Регнум. Девять цистерн с нефтепродуктами загорелись в Деснянском районе Киева, пожарным удалось ликвидировать огонь без жертв, сообщает 22 сентября пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Dsns.gov.ua Тушение загоревшихся автоцистерн. Киев

Сообщается, что цистерны загорелись на улицу Вискозной. СМИ сообщают о взрывах в районе горения, дороги к месту происшествия перекрыты.

«Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В тушении пожара приняли участие 18 единиц техники, два пожарных поезда и 90 человек личного состава.

Пожарным удалось отогнать на безопасное расстояние еще шесть цистерн с топливом.

О том, что могло стать причиной возгорания, не сообщалось.