Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2019, 00:38 — ИА Регнум. США прилагают усилия для возвращения Турции в программу производства истребителей F-35, об этом сообщил близкий к президенту США Дональду Трампу сенатор-республиканец Линдси Грэм, передает 22 сентября агентство Reuters.

U.S. Department of Defense Истребители F-35

«Мы пытаемся вернуть их в программу F-35», —заявилсенатор после встречи лидеров двух стран в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что сенатор Грэм лично встречался с президентом Турции Рейджепом Эрдоганом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Напомним, в июле 2019 года Вашингтон принял решение об исключении Анкары из проекта F-35 после того, как Турция приняла решение о закупке российских систем ПРО С-400.