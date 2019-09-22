Пекин, 23 сентября, 2019, 00:03 — ИА Регнум. К приближающемуся юбилею КНР пресс-канцелярией Госсовета страны выпущена Белая книга «В поисках счастья для народа: 70 лет развития сферы прав человека в Китае», сообщает 22 сентябряСиньхуа.

My own photo Китайские школьники

В документе отмечается, что важнейшими, фундаментальными правами человека в Китае признаются право на существование и развитие. Руководствуясь этим пониманием, в стране уделяется повышенное внимание улучшению благосостояния и уровня жизни. В Белой книге указаны главные достижения страны в защите права человека. К ним отнесены гарантия права на питание, ликвидация абсолютной бедности, существенное улучшение жилищных и санитарных условий существования, развитие системы народного здравоохранения, совершенствование мер социальной защиты, а также почтовых и телекоммуникационных услуг.

Приведенная в книге статистика и факты о внутренней жизни КНР опровергают западные критические оценки состояния прав человека в стране.