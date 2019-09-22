Москва, 22 сентября, 2019, 23:56 — ИА Регнум. В московском Парке Победы состоялся артиллерийский праздничный салют в ознаменование 75-летия освобождения эстонского города Таллина от немецко-фашистских захватчиков. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Освобождение советскими войсками Таллина. 1944

«Военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии В. Михалкина произвели праздничный артиллерийский салют в столичном Парке Победы на Поклонной горе в 22:00», — говорится в сообщении.

В небо столицы было запущено свыше двух тысяч фейрверков, зрители смогли увидеть более 50 различных его видов.

«В небо Москвы были выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них — «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров», — уточняют в ведомстве.

Напомним, в операции по освобождению Таллина от гитлеровских войск во время Великой Отечественной войны участвовали войска Ленинградского фронта. 22 сентября 1944 года, 75 лет назад, в Москве в честь освобождения города был запущен салют из 24 залпов, которые произвели 324 орудия.