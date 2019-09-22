Вашингтон, 22 сентября, 2019, 23:43 — ИА Регнум. 27 сентября в штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке может пройти встреча государственного секретаря США Майка Помпео и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом высокопоставленный представитель госдепартамента США 22 сентября сообщила ТАСС.

Mid.ru Сергей Лавров и Майк Помпео

«Встреча (дипломатов США и РФ в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке) запланирована на пятницу (27 сентября)», — сообщила представитель американского ведомства.

О том, что могут обсудить Помпео и Лавров, пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 20 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров планирует провести встречи на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций с главами МИД Японии, Кубы, Израиля, а также президентами Палестины и Сербии.

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