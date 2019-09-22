Берлин, 22 сентября, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Первый немецкий космонавт Зигмунд Йен скончался в Германии. Об этом сообщил Германский аэрокосмический центр (DLR).

DLR German Aerospace Center Зигмунд Йен

«Зигмунд Йен, первый немецкий космонавт, умер 21 сентября», — говорится в сообщении центра.

Где и когда произошла трагедия пока не сообщается. Причины смерти 82-летнего экс-космонавта также пока не называются.

Напомним, Зигмунд Йен совершил полёт на орбитальную станцию 26 августа 1978 года.

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