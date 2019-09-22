Оренбург, 22 сентября, 2019, 22:04 — ИА Регнум. Во время военных учений «Центр-2019» в Оренбургской области две боевые машины десанта разбились из-за отказавших парашютных систем, сообщили 22 сентября в пресс-службы Минобороны РФ.

Разбившаяся машина десанта

Отмечается, что инцидент произошел 20 сентября во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления.

«В результате неисправности парашютных систем при столкновении с землей обе машины получили повреждения», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что десантирование техники осуществлялось только без экипажей. В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, к учениям «Центр-2019», которые прошли на территории Астраханской, Кемеровской, Курганской, Оренбургской и Челябинской областей, в Дагестане, Алтайском крае и акватории Каспийского моря, были привлечены 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц военной техники, летательные аппараты, корабли и вспомогательные суда.

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