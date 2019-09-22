Дамаск, 22 сентября, 2019, 21:58 — ИА Регнум. В Дамаск прибыл специальный посланник Генсека Организации Объединённых Наций (ООН) по Сирии Гейр Педерсен. Об этом он сам сообщил на странице в соцсети Twitter.

International Peace Institute Гейр Педерсен

«Приятно вернуться в Дамаск… — написал спецпосланник. — Я с нетерпением жду встречи с главой МИД в понедельник (23 сентября)».

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября начальник Национального центра управления обороной РФ (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев на экстренном заседании межведомственных штабов России и Сирии по вопросам расселения лагеря «Рукбан» заявил, что с 30 сентября 2015 года в родные места в Сирии уже вернулись более 1 млн 937 тыс. сирийских граждан, из них свыше 1 млн 304 тыс. внутренне перемещенных лиц и более 633 тыс. беженцев из-за рубежа.

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