Москва, 22 сентября, 2019, 21:38 — ИА Регнум. Заявление президента США Дональда Трампа о том, что страны Евросоюза должны больше выделять средств на поддержку Украины, прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По мнению сенатора, высказывание главы Белого дома Трампа связано с тем, что Вашингтон хочет «сэкономить».

»Страны ЕС уже несут львиную долю потерь от санкций… — написал Пушков на своей странице в соцсети Twitter. — А теперь ЕС должен и Украину содержать, оплачивая курс США».

Как передавало ИА REGNUM, 22 сентября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Германия, Франция и Евросоюз должны больше выделять средств на поддержку Украины.

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