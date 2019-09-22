Москва, 22 сентября, 2019, 21:34 — ИА Регнум. Подписание договора о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году был вынужденной мерой, говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп. 1939

Отмечается, что благодаря пакту Молотова — Риббентропа война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах, а население подверглось нацистскому террору на два года позже.

«Тем самым были спасены сотни тысяч жизней», — говорится в заявлении.

Напомним, Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, также известный как пакт Молотова — Риббентропа, был подписан в Москве 23 августа 1939 года в Москве главами МИД СССР и гитлеровской Германии. А уже 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны.

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