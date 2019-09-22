Москва, 22 сентября, 2019, 21:15 — ИА Регнум. Футболисты московского ЦСКА на своем поле переиграли «Краснодар» в матче десятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2.

Andreykor Стадион «ВЭБ-Арена»

Героем встречи в составе армейцев стал Никола Влашич, который забил два мяча на 32-й и 41-й минуте. Еще один мяч забил форвард ЦСКА Федор Чалов (на 37-й минуте).

В составе гостей голевыми действиями отметился Маркус Берг (57-я и 60-я минуты).

Отметим, что после десяти матчей в чемпионате России ЦСКА пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. Клуб «Краснодар», набравший 20 баллов, находится на четвертой позиции.

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