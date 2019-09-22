Великий Новгород, 22 сентября, 2019, 21:07 — ИА Регнум. В Великом Новгороде открылся XIII Всероссийский фестиваль исторических фильмов «Вече». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе фестиваля, церемония открытия состоялась 21 сентября у киноцентра «Россия».

Vk: Кинофестиваль «ВЕЧЕ» Кинофестиваль «Вече»

Среди гостей фестиваля — Елена Захарова, Евгений Сидихин, Василий Ливанов, Наталья Бондарчук, бессменный президент фестиваля Светлана Дружинина.

Фестиваль открылся новым фильмом режиссёра Василия Ливанова «Медный всадник России», рассказывающий об истории создания памятника Петру I французским скульптором Этьен-Морисом Фальконе. В конкурсной программе фестиваля, которая стартовала сегодня, 22 сентября, — восемь отечественных кинофильмов. Кроме того, зрителей ждут внеконкурсные программы: документального и анимационного кино, стереофильмов, творческие встречи.

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Напомним, фестиваль исторических фильмов «Вече» ведёт свою историю с 2007 года. В нынешнем году он впервые проходит на девяти площадках: помимо киноцентра и кинотеатров области, мероприятия фестиваля проходят в школах, университете, библиотеке, киномузее и даже в здании железнодорожного вокзала. Кроме того, впервые в рамках фестиваля совместно с Ассоциацией продюсеров, кино и телевидения пройдёт форум «Россия в кадре», где обсудят вопросы развития кинопроизводства в регионах.

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