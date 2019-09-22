Вашингтон, 22 сентября, 2019, 21:00 — ИА Регнум. Конгресс Соединенных Штатов допускает импичмент главы Белого дома Дональда Трампа, если будет доказано его давление на президента Украины Владимира Зеленского, заявил председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса Адам Шифф.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Колодки

«Если президент пытается запугать иностранного лидера, чтобы нанести ущерб своему оппоненту во время президентской кампании, то импичмент может быть единственным средством», — цитирует его CNN.

Как сообщало ИА REGNUM, в американской прессе ходят слухи о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского в ходе их телефонного разговора.

С того момента, как на Украине сменилась власть, Трамп хочет добиться от руководства этой страны проведения расследования деятельности сына Джо Байдена — Хантера Байдена, который вел дела на Украине и явно был связан с украинскими олигархами.

Читайте также: Помпео выступил против публикации разговора Трампа и Зеленского