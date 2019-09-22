Москва, 22 сентября, 2019, 20:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин намерен ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Парижское соглашение

По данным издания, соглашение будет утверждено распоряжением правительства, а не путем принятия соответствующего закона Государственной думой. Ратификация может совпасть с саммитом Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам изменения климата, который пройдет в понедельник, 23 сентября.

Напомним, договор, подписанный в декабре 2015 года почти двумя сотнями стран, определяет глобальный план действий по сдерживанию глобального потепления. Страны — участницы соглашения обязуются принимать меры по снижению вредных выбросов и технологической адаптации к климатическим изменениям.

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