Одесса, Украина, 22 сентября, 2019, 18:51 — ИА Регнум. Водителя грузовика, подозреваемого в смертельном ДТП в Одесской области Украины, задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом, как передает УНИАН, сообщили в пресс-службе полиции области.

YouTube: Поліція Одещини ДТП

В сообщении говорится, что вина водителя фуры была установлена в ходе «первоочередных следственных действий».

«ДТП произошло по вине водителя фуры, — отметили в пресс-службе полиции. — … Он был задержан в порядке ст. 208 УК Украины».

Как передавало ИА REGNUM, 21 сентября в Одесской области Украины столкнулись два транспортных средства — маршрутка и грузовой автомобиль. В результате аварии погибли девять человек.

Читайте также: Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области