Москва, 22 сентября, 2019, 18:43 — ИА Регнум. Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов предложил действенный способ отучения человека от использования в речи нецензурной лексики — «дать по морде». Об этом 22 сентября сообщает Интерфакс.

Иван Шилов ИА REGNUM Протоиерей Димитрий Смирнов

Протоиерей, отвечая на вопрос воспитанника московского православного детского дома «Павлин», поделился своим опытом избавления от пагубной привычки одного из своего подопечных.

«Это очень просто. Я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается», — отметил отец Дмитрий. Однако уточнил, что лучше не прибегать к таким крайним мерам, а дать возможность человеку самому поставить перед собой «препятствие» высказываться нецензурно. Но в случае чего, то можно обратиться к нему за помощью.

«Я могу помочь: дать по морде — и все, лечится мгновенно», — пошутил он.

Глава патриаршей комиссии по делам семьи также отметил, что русский язык — это язык сотен тысяч слов, созданных для поэзии. А научиться понимать стихи, гораздо сложнее, чем материться.

Напомним, ИА REGNUM сообщало о том, что РПЦ не поддержало призыв протоиерея Димитрия Смирнова отказаться от крещения детей, рожденных путем экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).