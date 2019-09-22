Вашингтон, 22 сентября, 2019, 18:22 — ИА Регнум. Германия, Франция и Евросоюз должны больше выделять средств на поддержку Украины, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Германия, Франция и Евросоюз должны тратить больше на поддержку Украины, — сказал Трамп. — Сейчас они выделяют меньше по сравнению с США».

Как сообщало ИА REGNUM, Украина практически договорилась с Международным валютным фондом (МВФ) о новом кредите в $5 млрд. Условием оказания кредитной поддержки станет предоставление Украиной гарантий сокращения бюджетного дефицита, либерализацию сельскохозяйственного рынка и дальнейшие меры по борьбе с коррупцией.

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