Москва, 22 сентября, 2019, 17:57 — ИА Регнум. Жителей Москвы и Подмосковья, которые в ближайшие дни окажутся в зоне действия антициклона, ожидает ясная погода без осадков. Об этом, как передает телеканал РЕН ТВ, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва-Сити

Он уточнил, что 23 сентября на территории столицы осадков не прогнозируется, однако ожидаются порывы ветра до 18 м/с. По его словам, по области в этот день все еще возможно выпадение небольших осадков.

При это Вильфанд добавил, что с 24 сентября в столичном регионе, попавшем под действие антициклона, ожидается ясная погода.

Температура воздуха днем ожидается в районе 10 градусов тепла, ночью температура может понизится до отметки в — 1 градус.

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