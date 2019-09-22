Москва, 22 сентября, 2019, 17:41 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ опубликовало на своем YouTube-канале видео стрельб из зенитно-ракетного комплекса «Кинжал», которые прошли в рамках учений Северного флота в районе архипелага Земля Франца-Иосифа в Баренцевом море.

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Экипажи корабля «Вице-адмирал Кулаков», а также больших десантных кораблей «Александр Отраковский» и «Кондопога» отработали отражение средств воздушного нападения условного противника при помощи комплексов «Кинжал».

Кроме того, во время учений военные применили артиллерийские установки АК-100 и АК-725, а также скорострельную малокалиберную зенитную артиллерию — комплексы АК-630.

Как сообщало ИА REGNUM, образцы стратегического вооружения, которые ранее были засекречены, президент РФ Владимир Путин продемонстрировал 1 марта 2018 года во время выступления с обращением к членам Федерального собрания. Тогда глава государства заявил о разработке в России «беспилотных» подводных аппаратов, показал запуск тяжёлой жидкостной ракеты «Сармат», гиперзвуковой комплекс «Кинжал», ракетный комплекс стратегического назначения «Авангард» и боевой лазер.

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