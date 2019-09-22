Москва, 22 сентября, 2019, 17:24 — ИА Регнум. 28 сентября пройдут занятия в московских вузах и учреждениях дополнительного образования в рамках реализации социального проекта «Субботы московского школьника». Об этом 22 августа сообщается на официальном сайте мэрии Москвы.

Mos.ru. Юлия Иванко Проект «Субботы московского школьника»

На следующей неделе в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете учащиеся школ смогут узнать о строении двигателя внутреннего сгорания и о том, как функционируют его отдельные системы и механизмы. В школе № 648 состоится игра в лакросс под руководством спортсменов сборной России.

В Государственном университете по землеустройству ребятам покажут, как правильно работать с топографическими картами. Сотрудники Городского психолого-педагогического центра проведут серию деловых игр, на которых школьники научатся как грамотно составлять резюме и вести себя на собеседовании. Мероприятия в рамках «Научной субботы» пройдут в лабораториях Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной биотехнологии, где проведут интерактивные экскурсии и расскажут об научных открытиях в сфере биотехнологий, также в институте будет организован мастер-классе по выделению ДНК из растений.

Кроме этого, преподаватели Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» расскажут о цифровых и роботизированных технологиях, использующихся при освоении недр земли.

С более подробной информацией о мероприятиях предстоящей «Субботы школьника» можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Напомним, проект «Субботы московского школьника» стартовал в 2013 году. Для обучающихся столичных школ и колледжей в различных учреждениях социально-культурной сферы проводится цикл бесплатных мероприятий — лекции, семинары, практикумы, экскурсии, деловые игры, тренинги и квесты.