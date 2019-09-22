Вашингтон, 22 сентября, 2019, 17:14 — ИА Регнум. Власти США, которые приняли решение отправить дополнительные войска на Ближний Восток, хотят «помешать Ирану» атаковать расположенные в Саудовской Аравии объекты. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в эфире телекомпании ABC.

(сс) U.S. Department of State Майк Помпео

По его словам, решение президента США Дональда Трампа также направлено на поднятие «боевого духа» у представителей вооруженных сил Саудовской Аравии.

Напомним, информацию о том, что глава Белого дома Трамп принял решение отправить дополнительные войска на Ближний Восток, ранее сообщил глава Пентагона Марк Эспер.

По его словам, Трамп принял данное решение в ответ на «агрессию Ирана против Саудовской Аравии».

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