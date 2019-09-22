Москва, 22 сентября, 2019, 17:07 — ИА Регнум. В седьмом Московском марафоне приняли участие 33 тыс. человек из 85 стран. Об этом 22 сентября сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Mos.ru Московский марафон

В этом году на прохождение дистанции 10 и 42,2 километра подали заявки рекордное количество человек за всю историю проведения спортивного мероприятия. К финишу от всех официально зарегистрировавшихся бегунов дошли 26 тыс. участников, из которых победителями стали Марина Ковалева и Искандер Ядгаров.

Стоит отметить, что организаторами было предусмотрено проведение марафона-заезда для лиц с ограничениями по здоровью на спортивных колясках и велосипедах с ручным приводом.

Напомним, организация ежегодного городского забега ведет свою историю с 2013 года. За шесть лет количество участников в нем увеличилось в шесть раз. В 2018 году Московский марафон стал квалификационным забегом перед чемпионатом мира, который состоится в 2020 году