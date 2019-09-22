Вашингтон, 22 сентября, 2019, 16:58 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не намерен встречаться на полях Генеральной Ассамблеи ООН с руководством Ирана.

Дональд Трамп

«Ничего никогда нельзя исключать, но у меня нет намерения встречаться с Ираном», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео предложил подумать о запрете иранской делегации участвовать в Генассамблее ООН.

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