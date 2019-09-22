Вена, 22 сентября, 2019, 16:57 — ИА Регнум. Учёные обнаружили прямую взаимосвязь между дефицитом витамина D в организме и повышенной смертностью среди людей молодого и среднего возраста. Об этом 20 сентября сообщает EurekAlert.

Дефицит витаминов

Учёные из Венского медицинского университета проанализировали влияние низких уровней витамина D на смертность, в том числе на смертность от тех или иных заболеваний. Были изучены данные о 78 581 пациентов, наблюдавшихся с 1991 по 2011 годы, изучались зафиксированные у них содержания витамина D. Нормой считались значения витамина в крови на уровне 50 нмоль/л, низкий уровень — 10 нмоль /л, высокий — 90 нмоль /л. Учёные обнаружили, что низкая концентрация витамина D приводила к трёхкратному увеличению риска смерти. В наибольшей степени этот эффект наблюдался у пациентов в возрасте от 45 до 60 лет. При этом повышенный уровень витамина D приводил к снижению смертности от всех причин на 30−40% по сравнению со среднестатистическими значениями.

Дефицит витамина D часто сопровождался с сердечнососудистыми заболеваниями, раком и диабетом, которые и становились главными причинами смерти. Учёные не обнаружили негативного влияния на организм повышенных содержаний витамина — более 100 нмоль/л. Это должно уменьшить обеспокоенность по поводу возможного негативного влияния повышенного употребления витамина D. Отметим, что витамин D представляет собой группу биологически активных веществ (холекальциферол, эргокальциферол и другие). Холекальциферол (витамин D3) синтезируется у человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей. Эргокальциферол (витамин D2) может поступать только с пищей. Авитаминоз витамина D — основная причина развития рахита у детей.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что ученые из Канады выяснили, что витамин D негативно сказывается на работе почек и способствует их разрушению.