Киев, 22 сентября, 2019, 16:13 — ИА Регнум. «Формулы Штайнмайера», которая оговаривает механизм предоставления особого статуса Донбассу в рамках Минских соглашений, «не существует в природе», заявил в эфире «5 канала» экс-президент Украины Петр Порошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

«Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе. Никакой формулы Штайнмайера, с кем-то якобы согласованной, не существует», — сказал Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября представители Киева отказались подписать «формулу Штайнмайера» — то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса.

Напомним, документ был согласован 11 сентября политическими советниками лидеров стран «нормандской четвёрки» (Россия, Украина, Франция, Германия) и предложен Контактной группе для подписания.

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