Анкара, 22 сентября, 2019, 16:02 — ИА Регнум. Военные самолеты, принадлежащие военно-воздушным силам (ВВС) Турции, нанесли удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом сообщило Anadolu Ajansi со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Курды

Авиаудар был нанесен в воскресенье, 22 сентября, в рамках третей фазы операции Pençe в районе Хафтанин. По данным военного ведомства, в результате взрывов погибли семь представителей организации.

Напомним, в Турции считается Рабочая партия Курдистана террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Представители организации сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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