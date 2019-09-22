Вашингтон, 22 сентября, 2019, 16:05 — ИА Регнум. Высадка астронавтов на Луне в 2024 году является хорошей целью, однако соблюдение сроков не является главным приоритетом, заявил исполняющий обязанности руководителя отдела пилотируемых программ американского аэрокосмического агентства NASA Кен Бауэрсокс. Об этом сообщает Space.com.

Nasa.gov Лунная орбитальная станция

Представитель NASA присутствовал на слушаниях комитета по науке, космосу и технологиям Палаты представителей США. Отвечая на вопрос члена палаты представителей Билла Поузи, Бауэрсокс заявил, что реализация лунной программы в запланированные сроки потребует удачного стечения многих обстоятельств — стабильного финансирования, грамотного распределения ресурсов и качественного выполнения работы.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы уложиться в запланированные сроки. Но, как я уже сказал, мы запустим программу тогда, когда будем уверены в её успешной реализации», — подчеркнул представитель NASA.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в штаб-квартире NASA в Вашингтоне представители правительств США и Австралии подписали соглашение об участии Австралии в американской лунной программе «Артемида».