Москва, 22 сентября, 2019, 16:06 — ИА Регнум. Футбольный московский клуб «Динамо» уступил команде «Сочи» в матче десятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Mos.ru Стадион «ВТБ-Арена»

Игра состоялась на поле московской «ВТБ — Арены» и закончилась победой гостей со счетом 2:3.

Голами в составе победителей отличились форвард Андрей Заболотный (31-я минута), словенский защитник «Сочи» Миха Мевля (65-я) и, ставший автором победного гола, армянский нападающий Александр Карапетян (90-я).

У «Динамо» автором обоих мячей стал нигерийский форвард московского клуба Сильвестр Игбун (50-я, 63-я).

Отметим, по итогам игры клуб «Сочи» набрал 9 очков и поднялся на двенадцатую строчку турнирной таблицы РПЛ. Московское «Динамо» имеет в активе 10 очков и занимает девятое место.