Реджо-нель-Эмилия, Италия, 22 сентября, 2019, 15:51 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Сассуоло» нанес поражение с разгромным счетом команде из Феррары САПЛ в матче четвертого тура итальянской футбольной Серии А.

Sassuolocalcio.it Футбольный клуб «Сассуоло»

Игра прошла на домашнем стадионе «Сассуоло» «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилия и закончилась победой хозяев со счетом 3:0.

Главным героем встречи стал нападающий Франческо Капуто, оформивший в матче дубль (26-я, 45+2-я минута), ещё один гол забил ганский полузащитник «Сассуоло» Жозеф Альфред Дункан (47-я).

Отметим, по итогам встречи «Сассуоло» набрал 6 очков и находится на девятой строчки турнирной таблицы итальянской Серии А. СПАЛ имеет в активе 3 очка и занимает шестнадцатую строчку.