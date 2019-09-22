Северодвинск, Архангельская область, 22 сентября, 2019, 15:35 — ИА Регнум. Подход, c которым была разработана территориальная схема по обращению с отходами в Архангельской области, предполагает постепенное увеличение тарифа. Об этом на антимусорном митинге в Северодвинске заявил предприниматель и активист Олег Мандрыкин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

«Терсхема в своем подходе ничем не отличается от проекта «Шиес»: везем мусор и закапываем его целиком и полностью. Сколько бы предложений мы не отсылали властям — они все время их игнорируют, — заявил Мандрыкин. — Мы им говорим, что три сортировочные станции на всю Архангельскую область — это мало. Наши соседи в Карелии, территория которой меньше Архангельской области в три с половиной раза, запроектировали 14 мусоросортировочных станций. Фактически, на 40 тысяч человек будет стоять 1 станция, это хороший показатель. Во Франции, которая по размерам сопоставима с нашей областью, открыто 4,5 тыс станций. Это позволило европейскому государству сократить число полигонов с 6 тысяч до 230. Нам же предлагают построить три полигона и сортировочных станций недалеко от Архангельска, в Вельске и в Котласе. За доставку мусора, конечно, будет переплачивать население. Кроме того, будут поставлены 15 инсинераторов — печек, которые сжигают неотсортированный мусор. Один из них будет стоять на Кегострове, прямо напротив (центра — ред.) Архангельска — диоксины и все остальное полетит в воду, в почву и всем этим счастьем мы с вами будем дышать».

По мнению активиста, отказ от развития сети сортировочных станций вызван желанием определенных лиц заработать на доставке отходов.

«Самое неприятное в этой терсхеме то, что даже если мы будем разумно потреблять и великолепно сортировать свой мусор, никак это не повлияет на стоимость нашего тарифа. Люди должны быть материально заинтересованы в сортировке — они должны иметь возможность продавать полезные фракции. Но тогда с нас нельзя будет взять за перевозку отходов и их хранение. Как бы мы не старались — тариф будет только расти», — заявил Мандрыкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области сегодня Единый день экопротеста. Акции и митинги против строительства полигонов прошли также в Архангельске, Няндоме, Котласе и других городах. Накануне акции солидарности с северянами были проведены также в Москве и Санкт-Петербурге. Главные требования митингующих — закрыть проект «Шиес», отправить в отставку курирующих его чиновников, отказаться от создания межмуниципального полигона ТКО, и прекратить преследования активистов.