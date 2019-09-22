Киншаса, 22 сентября, 2019, 15:55 — ИА Регнум. Международная группа биологов обнаружила в образцах крови, взятых в нескольких медицинских учреждениях Демократической Республики Конго, бактерии сальмонеллы Typhimurium, устойчивые не только к антибиотикам первой линии, но и к препаратам второй линии. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Volker Brinkmann Сальмонелла (электронная микрофотография)

Некоторые виды бактерий вида сальмонеллы являются возбудителями ряда кишечных инфекций, называемых сальмонеллёзами. Среди бактерий сальмонелл, встречающих на территории Центральной и Южной Африки, известны виды, устойчивые к антибиотикам первой линии — ампициллину, хлорамфениколу и сульфаметоксазолу.

Группа исследователей под руководством Сандры Ван Пуйвелде из бельгийского Института тропической медицины обнаружила сальмонеллу вида Typhimurium ST313, отличающуюся от других видов более широкой антибиотикорезистентностью. Учёные установили, что эти бактерии, обнаруженные в 51 образцах крови, взятых у пациентов в нескольких городах ДР Конго, появились в начале XXI века.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан заявил о продолжении распространения эпидемии лихорадки Эбола в ДР Конго.