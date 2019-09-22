Мадрид, 22 сентября, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Хетафе» уверенно обыграл футболистов «Мальорки» в матче пятого тура испанкой Примеры.

Miguel303xm Стадион «Колосеум Альфонсо Перес»

Игра состоялась на поле стадиона «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе и закончилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Голами в составе победителей отличились форвард Хорхе Молина (33-я минута с пенальти), французский защитник «Хетафе» Аллан-Ромео Ньом (63-я) и нападающий Родригес Анхель (84-я).

У их оппонентов оформил в матче дубль хорватский форвард «Мальорки» Анте Будимир (70-я, 77-я), ещё один мяч в собственные ворота отправил ганский полузащитник Иддрису Баба (7-я).

Отметим, по итогам матча «Хетафе» набрал 6 очков и поднялся на одиннадцатое место турнирной таблицы Примеры. «Мальорка» с 4 очками на семнадцатой строчке.