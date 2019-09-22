Москва, 22 сентября, 2019, 15:20 — ИА Регнум. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу считает, что войны между Россией и Украиной удастся избежать. Об этом он заявил в интервью газете «Комсомольская правда».

Сергей Шойгу

Шойгу сказал, что ему даже думать не хочется о возможности войны между Россией и Украиной. Министр очень надеется, что народам Украины и властям этой страны хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают «триумфально въехать в Москву на танковой броне».

«Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше», — сказал Шойгу.

Глава минобороны РФ убежден, Россия и Украина будет жить в мире и добрососедстве. Время для этого обязательно придет.