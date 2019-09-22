Тирана, 22 сентября, 2019, 15:01 — ИА Регнум. 297 подземных толчков зафиксировали сейсмологи в Албании за минувшие сутки. Об этом 22 сентября сообщает северомакедонское информационное агентство MIA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Албания

Первые, самые сильные точки, магнитудой 5,8 были зарегистрированы на территории Албании во второй половине дня 21 сентября. В ночь на 22 сентября, по данным специалистов, произошло 87 подземных толчков.

Больше всего от землетрясений пострадали город Дуррес, расположенный на побережье Адриатического моря, населенные пункты Поградец, Фиери, ряд городов в юго-западной части Северной Македонии, а также столица Албании Тирана. Жители Тираны и Дурреса провели ночь либо на улице либо в специально организованных убежищах.

В ряде населённых пунктов возникли перебои с электроэнергией и мобильной связью. Повреждены 187 объектов инфраструктуры. В полную боевую готовность приведена полиция Албании.

Как сообщили специалисты-сейсмологи, угроза подземных толчков слабой магнитуды сохранится на протяжении нескольких недель.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,8, которое произошло на территории Албании в ночь на 22 сентября. Из-за серии землетрясений в стране пострадали не менее 68 человек.