Москва, 22 сентября, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» нанес поражение с разгромным счетом московской команде ЦСКА в матче десятого тура молодежного первенства России по футболу.

Дейнека. Футбол. 1928 г

Игра прошла на поле московского стадиона «Октябрь» и закончилась победой гостей со счетом 1:4.

Счет в матче открыл полузащитник «Краснодара» Артур Самарциев, удачно реализовавший пенальти в ворота ЦСКА на 25-й минуте игры.

На 34-й минуте игры хозяева счет сравняли усилиями полузащитника Кирилла Шехова, однако это стало их единственным успешным взятием ворот соперника и дальше «Краснодар» забил два безответных мяча в ворота ЦСКА.

Отличились оформивший этим в матче дубль Самарциев (41-я минута) и форвард Шамиль Мавлянов (68-я). Ещё один мяч отправил в собственные ворота защитник ЦСКА Никита Абрамушкин (7-я).

Отметим, по итогам встречи «Краснодар» набрал 13 очков и поднялся на двенадцатое место в турнирной таблице молодежного первенства России. ЦСКА с 18 очками на четырнадцатой строчке.