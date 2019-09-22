Паттайя, Таиланд, 22 сентября, 2019, 14:26 — ИА Регнум. Гражданин России погиб в результате падения с балкона гостиницы в городе Паттайе в Таиланде. Об этом 22 сентября сообщает информационный портал Pattaya Now.

Jeffrey Beall Скорая помощь. Тайланд

Информация о ЧП поступила в службу спасения в 06:30 по местному времени. Инцидент произошёл в одном из популярных отелей в районе Джомтьен в Паттайе.

Прибыв на место происшествия сотрудники полиции обнаружили мужчину, лежащего лицом вниз возле здания отеля, он скончался до прибытия полиции. Было установлено, что смерть наступила в результате множественных травм, в том числе травмы головы, несовместимой с жизнью.

Сотрудники экстренных служб установили, что погибший — 35-летний Алексей Заболоцких, гражданин России. В Таиланд мужчина приехал заниматься боксом и проживал на четвёртом этаже отеля.

Предварительно установлено, что в ночь происшествия мужчина вместе с друзьями употреблял в своём номере алкогольные напитки. В какой-то момент он вышел на балкон и упал с него. Друзья и сотрудники отеля немедленно вызвали помощь, но пострадавший скончался до её прибытия.

Тело пострадавшего было отправлено в больницу. Сотрудники полиции начали расследование произошедшего, изучаются записи с камер видеонаблюдения, установленных в отеле.

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