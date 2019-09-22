Архангельск, 22 сентября, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Антимусорный митинг в Архангельске собрал сотни людей, несмотря на дождь и холод, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM На площадь Терехина пришли сотни горожан

Главные требования митингующих — закрыть проект «Шиес», отправить в отставку курирующих его чиновников, отказаться от создания межмуниципального полигона ТКО, и прекратить преследования активистов.

«Мы хотим, чтобы власть учитывала наше мнение!, — заявил со сцены активист Юрий Чесноков. — 65 тысяч голосов было подано против полигона на Шисе. вы слышали, что наше мнение учтено? А мы хотим, чтобы нас учитывали!»

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Перед митингующими выступили депутаты от «Справедливой России». Они заявили, что объявят импичмент губернатору Орлову если проект «Шиес» не будет отменен.

«Правительство области подумало, что мы успокоились. Но нескончаемые опросы показывают: северяне не стали лояльными к вопросу свалки. Земляки все так же не принимают версию московской свалки и других полигонов», — заявила со сцены Ирина Чиркова.

Добавим, что 22 сентября в Архангельской области был объявлен Единым днем экопротеста. Митинги также прошли в Северодвинске, Котласе, Коряжме, Онеге, Каргополе, Яренске и других населенных пунктах региона. Накануне акции солидарности были проведены в Москве и Санкт-Петербурге.