Ижевск, 22 сентября, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Более 15 тыс. человек посетили соревнования «Калашников биатлон фест» в Ижевске, которые прошли в рамках празднования Дня оружейника. В забегах участвовали около 300 спортсменов в четырех возрастных группах, сообщили ИА REGNUM в правительстве Удмуртии.

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Участники преодолели дистанцию протяженностью 2,7 кв с двумя огневыми рубежами. Старт гонке дали глава республики Александр Бречалов и знаменитая лыжница 4-кратная олимпийская чемпионка, 9-кратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира, 39-кратная чемпионка СССР Галина Кулакова.

«Мы проводим старты и в летнем, и в зимнем форматах. Этот год особенный для биатлона, посвященный 50-летию соревнований «Ижевская винтовка», — отметил Бречалов.

Также в мероприятии приняли участие двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева, бронзовый призер Олимпиады Алексей Петухов, олимпийские чемпионы Александр Легков и Дмитрий Малышко, чемпионы мира Иван Черезов, Максим Вылегжанин и Александр Логинов.

Звезды биатлона сразились с 24 участниками соревнований. После этого знаменитые спортсмены провели автограф-сессию.

Как сообщало ИА REGNUM, празднование Дня оружейника в этом году приурочено к 100-летнему юбилею конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. Ключевым мероприятием стал II Всероссийский форум оружейников, в пленарном заседании которого принял участие президент РФ Владимир Путин.