Индианаполис, США, 22 сентября, 2019, 14:18 — ИА Регнум. Шесть человек получили ранения в результате перестрелки в американском штате Индиана. Об этом 22 сентября сообщает телеканал NBC.

Цитата из х∕ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США Стрелок

Согласно поступившей информации, стрельба произошла в городе Индианополисе в нескольких кварталах от развлекательного центра. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили шестерых пострадавших, среди них были несовершеннолетние.

Все пострадавшие были госпитализированы, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Как предполагает полиция города, стрелял один человек, в настоящее время начаты мероприятия по его розыску.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших во время стрельбы на стадионе в американском штате Пенсильвания во время футбольного матча двух команд местных школ.