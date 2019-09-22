Оренбург, 22 сентября, 2019, 13:53 — ИА Регнум. Футбольный московский клуб «Локомотив» обыграл команду «Оренбург» в матче десятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Дейнека. Футбол. 1924 г

Игра состоялась на поле оренбургского стадиона «Газовик» не и закончилась в пользу гостей со счетом 2:3.

Голами в составе победителей отличились хавбек Дмитрий Баринов (10-я минута), форвард Фёдор Смолов (48-я с пенальти) и португальский нападающий Антонио Эдер (88-я).

У их оппонентов мячами отметились полузащитник Филип Рогич (88-я) и Артем Кулишев (90+2-я).

Отметим, по итогам игры московский «Локомотив» набрал 20 очков, что позволяет ему занимать четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 8 очками — на тринадцатой позиции.