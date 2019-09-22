Пекин, 22 сентября, 2019, 13:53 — ИА Регнум. Китайская компания Xiaomi представит 5G-версию смартфона Mi 9 Pro на конференции 24 сентября, заявил глава компании Лэй Цзюнь на своей странице в социальной сети Weibo.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Смартфон Xiaomi

Смартфон флагманской модели Xiaomi Mi 9 был представлен в феврале 2019 года. Сейчас китайская компания готовит выпуск улучшенной модели Mi 9 Pro, которая получит поддержку мобильной связи пятого поколения (5G).

Глава Xiaomi рассказал, что официальная презентация новой модели смартфона пройдёт 24 сентября, а продажи Mi 9 Pro начнутся через неделю после презентации. Также Лэй Цзюнь подтвердил, что Mi 9 Pro будет выпущен с новой версией фирменной прошивки Xiaomi — MIUI 11.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре глава потребительского подразделения китайской компании Huawei Ричард Ю заявил, что в 2020 году на рынке появятся 5G-смартфоны средней ценовой категории.