Ухань, Китай, 22 сентября, 2019, 13:36 — ИА Регнум. Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила Каролин Гарсия из Франции в матче первого круга теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Ухане.

Si.robi Дарья Касаткина

Российская спортсменка уступила француженке в двух сетах со счетом 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. За это время Гарсия, являющаяся 30-й ракеткой мира, три раза подала навылет и смогла реализовать 6 брейк-пойнтов. Дарья Касаткина, занимающая 40-е место в рейтинге WTA, один раз подала навылет, опустила 11 двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт.

Ранее спортсменки официально не встречались на корте.

Отметим, соперницей Каролин Гарсия в следующем круге турнира в Ухане станет представительница Австралии Эшли Барти.