Салехард, 22 сентября, 2019, 13:17 — ИА Регнум. Заксобрание Ямала утвердило прожиточный минимум пенсионеров на 2020 год. Он составит 13 510 рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе окружного парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Данный прожиточный минимум необходим для предоставления региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам в случае, если их доход ниже указанной величины. На эти цели в бюджете ЯНАО на 2020 год предусмотрят 550 млн рублей. На доплату до прожиточного минимума могут рассчитывать 11,5 тыс. ямальских пенсионеров, среди которых те, кто получает пенсию по утрате кормильца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, установлен прожиточный минимум пенсионеров в Тюменской области в 2020 году. Он составит 9 250 рублей в месяц, тогда как прожиточный минимум пенсионеров в РФ планируется в размере 9 311 рублей.