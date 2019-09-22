Москва, 22 сентября, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Антропоморфный робот «Фёдор», побывавший на борту Международной космической станции (МКС), может быть отправлен в ещё одну космическую экспедицию после модернизации, заявил глава компании-разработчика НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров «Интерфаксу».

Hitecher.com Робот Федор

Дудоров рассказал, что разработчики робота рассматривают несколько вариантов дальнейшего развития проекта. Компания работает над новыми моделями, однако не исключён вариант модернизации робота, уже побывавшего на МКС. Глава НПО «Андроидная техника» отметил, что решение о дальнейшем развитии проекта может быть принято в течение следующих двух недель.

Напомним, робот «Фёдор» (ранее известный как модель Skybot F-850) был отправлен к МКС на корабле «Союз МС-14» 22 августа. На борту орбитальной станции российские космонавты провели ряд экспериментов с участием робота, после чего «Фёдор» был доставлен обратно на Землю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 сентября спускаемая капсула корабля «Союз МС-14» с роботом «Фёдор» приземлилась в районе расчётной точки посадки на территории Казахстана.